السوداني يشدد على أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة هيكلة ، وتأسيس (مصرف الأول) الجديد، بحضور ممثلي شركة آرنست و يونغ الاستشارية".وأضاف المكتب، أن "السوداني استمع الى شرح مفصل لآخر خطوات العمل المنجزة، وكل متطلبات عقد التأسيس والقوانين والتعليمات اللازم توافرها، بالإضافة إلى تحديد والتأسيسية للمصرف الجديد، وتحديد مساهمي المصرف، وكل النواحي القانونية والعلامة التجارية المطلوبة".وشدد السوداني على "أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية، من أجل النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي، وأن يكون المصرف الجديد معتمداً على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية من أجل تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة".وبحسب البيان، وجه السوداني بـ"متابعة خطوات المشروع، وتذليل العقبات الإدارية والروتينية التي تحول دون سرعة الإنجاز، وإدخال المصرف الجديد للخدمة بكل متطلباته".