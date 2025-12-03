البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في أسواق وأربيل، مساء اليوم الأربعاء، انخفاضاً مع إغلاق البورصات.





سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار.







سعر البيع: 141650 ديناراً لكل 100 دولار



سعر الشراء: 141550 ديناراً مقابل 100 دولار.

