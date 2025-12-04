برنت يتجاوز حاجز الـ 63 دولاراً.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

وبحسب بيانات التداول، فقد ارتفعت لتصل إلى 63.07 دولاراً للبرميل.فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي ارتفاعاً هي الأخرى، لتتداول عند 59.39 دولاراً للبرميل.ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً باستمرار المخاوف بشأن إمدادات ، عقب تقارير عن استهداف البنية التحتية النفطية في ، فضلاً عن تعثر محادثات السلام، مما عزز من قلق الأسواق حول استقرار التدفقات النفطية.