الدولار الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى له خلال 5 أسابيع

ويتوقع السوق على نطاق واسع تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية خلال يومي 9 و10 / كانون الأول، مع التركيز على أي إشارات حول مقدار التيسير الإضافي في الفترة المقبلة.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 99.065 في التعاملات المبكرة في ، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 98.765 في وقت سابق من الجلسة، مع اتجاهه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4 بالمئة.وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 بالمئة خفض الفائدة الأسبوع المقبل، مع احتمال إجراء تخفيضات إضافية تصل إلى ثلاثة في العام المقبل، بينما يراقب مسؤولو سوق العمل لتحديد الحاجة لمزيد من الدعم الاقتصادي.وأظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن بعض التأثيرات قد تكون مرتبطة بعطلة عيد الشكر، فيما أثر الإغلاق الحكومي السابق على اكتمال بيانات اقتصادية أخرى.ومن المنتظر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وهو أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى البنك المركزي الأميركي، في وقت لاحق اليوم الجمعة.وعلى صعيد العملات، لم يتغير الدولار كثيرًا وسجل 155.18 ين، واستقر اليورو عند 1.1647 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3326 دولار بعد تراجعه عن ذروة ستة أسابيع. واستقر الدولار عند 0.6609 دولار، والدولار الكندي عند 1.3961، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8035 للدولار.ويترقب المستثمرون أيضًا عددًا من قرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل من بنوك مركزية حول العالم، بما في ذلك يوم الثلاثاء، وبنك كندا يوم الأربعاء، وبنك يوم الخميس، على أن تستمر الإعلانات الأسبوع التالي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك السويد وبنك .