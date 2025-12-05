لأول مرة في التاريخ.. صدمة روسية في قطاع الذهب

ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الروسي بنهاية شهر الماضي إلى 310.7 مليار دولار، مسجلة زيادة شهرية قدرها 3.6%.وزادت استثمارات الذهب بنسبة 3.6% في نهاية الخريف الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 310.7 مليار دولار، وذلك للشهر الرابع على التوالي الذي يصل فيه هذا الرقم إلى أعلى مستوى له.وسجلت أعلى حصة للذهب في الأول من يناير 1993، حيث بلغت 56.9%، بينما سجلت أدنى حصة في يونيو 2007، عند 2.1% فقط.واحتياطيات الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في والذهب.