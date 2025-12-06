ارتفاع 1%.. أسعار النفط تصل لاعلى مستوى في أسبوعين

واختتم التعاملات مرتفعا 49 سنتا، أو 0.8 بالمئة، مسجلا 63.75 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب الوسيط الأمريكي التعاملات مرتفعا بواقع 41 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 60.08 دولار للبرميل.وسجل الخامان أكبر مستويات الإغلاق لهما منذ 18 تشرين الثاني، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 87 بالمئة أن يخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بحسب رويترز.