ميزان الاستثمار بين بغداد وطهران.. العراقيون "يعبئون الزبيب" ويشترون الشقق والايرانيون يستثمرون بالطاقة والمشاريع

وقال شيرازي، بحسب وسائل اعلام إيرانية، ان "لدى العراقيين مشاريع استثمارية مشتركة في ، كما قامت إيران أيضًا بالعديد من الاستثمارات في ".وأشار الى انه "خلال السنوات العشر الماضية، شهد حجم استثمارات المواطنين العراقيين في إيران نمواً كبيراً، حيث يستثمر العراقيون بعدة مجالات والأول هو العقارات، حيث اشترى العراقيون شققًا وأراضي ووحدات تجارية وخاصة في مدن مثل مشهد وقم وطهران وأرومية وكيش، فالعراقيون هم أكبر المشترين للعقارات في إيران من قبل الأجانب لعدة سنوات متتالية".وأوضح ان السياحة والزيارة تعد ثاني أكبر مجال استثماري للعراقيين في إيران، حيث يساهمون ببناء الفنادق ودور الضيافة ومراكز ، كما استثمروا في ورش الملابس وتعبئة التموروالزبيب، فضلا عن الوقود والطاقة حيث استثمر العراقيون بشكل محدود انشاء محطات وقود ونقل وتوزيع المنتجات الوقودية في .بالمقابل، كشف شيرازي عدم وجود أي استثمارات حكومية عراقية في ايران، بالمقابل فان ايران سواء عبر القطاعات الحكومية والخاصة تعد اكبر المستثمرين في العراق، واكبر مجال استثماري ايرني في العراق هو الطاقة بتصديرالكهرباء والغاز وبناء وإصلاح محطات الكهرباء، كما دخلت الشركات الإيرانية مجالات البناء والهندسة في العراق مثل بناء الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصح، فضلا وجود شركات إيرانية كثيرة في العراق والتي تعمل بالسلع الاستهلاكية.