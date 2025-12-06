ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب تسجل 847 ألف دينار للمثقال في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 847 ألف دينار، وسعر الشراء 843 ألفاً. أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فسجل 817 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 813 ألفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 ألف دينار و860 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.