التومان ينخفض بشكل غير مسبوق امام الدولار

وسجل سعر التومان الإيراني مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت في أسواق ترجعا ملحوظا، حيث بلغ سعر 100 دولار أميركي نحو 11 مليونا و950 ألف ، وفي العاصمة الإيرانية وصل سعر 100 دولار أميركي، الذي يساوي 141 ألف دينار عراقي، نحو 12 مليونا و100 ألف تومان، وبهذا يسجل التومان، ولأول مرة منذ عدة سنوات، هذا المستوى من الانخفاض أمام الدينار والدولار.ويرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، وخاصة التوترات بين وإسرائيل، التي تصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة.كما أن استمرار تراجع قيمة التومان يؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية داخل إيران، ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة.إضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية، والاضطرابات الداخلية، والأوضاع السياسية في المنطقة، كلها عوامل ساهمت في تراجع سعر التومان.