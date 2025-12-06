تداول الدولار.. البورصة العراقية تشهد تراجعاً طفيفاً

سجلت أسعار صرف الدولار في ، تراجعاً طفيفاً مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.



سعر البيع: 143750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

