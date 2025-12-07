المواد عالية الخطورة.. العراق يشدد مراقبته على 6 مواد تعبر الحدود

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "المرحلة الأولى من الخطة ستركز على فحص الواردات عالية المخاطر، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل الصادرات، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق الخارجية".وأضاف أن "توسيع الرقابة على الصادرات سيعزز ثقة الشركاء التجاريين بالمنتجات المحلية ويدعم قدرتها التنافسية عالميًا"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبين الهنداوي أن " لضبط الجودة تعتمد في مرحلتها الأولى على تطوير وتأهيل المختبرات الوطنية، ورفع قدرتها على إجراء الفحوصات المسبقة للبضائع ذات الخطورة العالية، من بينها المركبات والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل".وأشار الهنداوي إلى أن شبكة المختبرات الوطنية ستشهد خلال المدة المقبلة توسيع نطاق الفحص وتحقيق الاعتماد الدولي، بالتوازي مع تحديث المواصفات الوطنية ومنح علامة الجودة، انسجاماً مع توجه البلاد نحو تعزيز والانضمام إلى الاتفاقيات العالمية الخاصة بتبادل المعلومات في مجال الجودة والمطابقة.