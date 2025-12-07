الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549260-639006891802591966.jpg
بسبب العراق ونيجيريا.. انتاج أوبك في نوفمبر ينخفض عكس المخطط
اقتصاد
2025-12-07 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تراجع انتاج منظمة
أوبك
، خلال شهر تشرين
نوفمبر
الماضي، بالرغم من اتفاق زيادة الإنتاج خلال الشهر.
وقالت وكالة رويترز، إن
أوبك
ضخت 28.40 مليون برميل يوميًا في
نوفمبر
، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا عن إجمالي أكتوبر.
وأشارت إلى أن
العراق
سجل انخفاضًا في صادراته بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب، فيما ساهم حريق في منصة إنتاج نيجيرية يُعرف باسم "
يوهو
" وما ترتب عليه من إغلاق، في خفض الشحنات النفطية.
وبموجب اتفاق أبرم بين
ثمانية
أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج نوفمبر / تشرين الثاني، كان من المقرر أن ترفع خمس دول أعضاء في أوبك – الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية
السعودية
والإمارات العربية المتحدة – الإنتاج بمقدار 85 ألف برميل يوميًا، قبل سريان تخفيضات التعويض التي تبلغ 140 ألف برميل يومياً للعراق والإمارات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
"أوبك+" يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026
10:53 | 2025-11-30
دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط في كانون الأول المقبل
13:43 | 2025-11-02
أسعار النفط ترتفع بفضل زيادة انتاج أوبك بأقل من المتوقع
00:41 | 2025-10-07
دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا
07:27 | 2025-10-05
نفط العراق
انتاج
المملكة العربية السعودية
السومرية نيوز
وكالة رويتر
سومرية نيوز
السومرية
السعودية
العراق
نوفمبر
+A
-A
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
47%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
21.82%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
20.81%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
ارتفاع أسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.38%
03:00 | 2025-12-06
ارتفاع أسعار الدولار في العراق اليوم
03:00 | 2025-12-06
المزيد
