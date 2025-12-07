بسبب العراق ونيجيريا.. انتاج أوبك في نوفمبر ينخفض عكس المخطط

وقالت وكالة رويترز، إن ضخت 28.40 مليون برميل يوميًا في ، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا عن إجمالي أكتوبر.وأشارت إلى أن سجل انخفاضًا في صادراته بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب، فيما ساهم حريق في منصة إنتاج نيجيرية يُعرف باسم " " وما ترتب عليه من إغلاق، في خفض الشحنات النفطية.وبموجب اتفاق أبرم بين أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج نوفمبر / تشرين الثاني، كان من المقرر أن ترفع خمس دول أعضاء في أوبك – الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة – الإنتاج بمقدار 85 ألف برميل يوميًا، قبل سريان تخفيضات التعويض التي تبلغ 140 ألف برميل يومياً للعراق والإمارات.