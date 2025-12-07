مع إغلاق البورصة.. الدولار ثابت في بغداد وتراجع في اربيل

استقرت أسعار الدولار أمام الدينار في أسواق ، فيما انخفضت في ، مع اغلاق البورصة مساء اليوم الأحد.



سعر البيع: 143750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141750 دينارا مقابل 100 دولار .





سعر البيع: 141750 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141500 دينار مقابل 100 دولار.

