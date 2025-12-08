خبير اقتصادي يحدد مسارين "احلاهما مر" مع مؤشرات الازمة المالية

وقال المرسومي في إيضاح تابعته ، ان "هناك برنامجين للاصلاح الاقتصادي متاحين حاليا للتطبيق في "، واصفا اياهما بأنهما "خياران احلاهما مرّ ".وأوضح ان "الخيار الأول هو برنامج والذي تجسد في الورقة البيضاء والذي يدفع ثمنه الفقراء واصحاب الدخول الثابتة والذي يركز على تخفيض سعر صرف الدينار وتخفيض الرواتب والغاء الدعم الحكومي على الوقود وتقنين البطاقة التموينية".وأضاف اما البرنامج الثاني "فيلحق الضرر بالاحزاب السياسية وجمهورها وهو يتطلب ارادة حكومية وتوافق سياسي وضغط شعبي لأنه يمس امتيازاتهم ومكاسبهم الاقتصادية "، مبينا انه "سيتطرق بالتفصيل إلى هذين البرنامجين في منشورات لاحقة".وتشهد الساحة العراقية على الصعيدين السياسي والشعبي، حالتين متضاربتين تجاه حقيقة وجود ازمة اقتصادية في البلاد، فالوثائق التي تصدر من في معرض الرد على أي طلبات تعيين جديدة تقول انها "تجد صعوبة في تمويل الرواتب شهريا"، ثم تخرج المالية في بيان مطمئن تنفي وجود ازمة مالية، بالمقابل يؤكد العديد من الوزراء وجود ازمة مالية وصعوبة شديدة في توفير الرواتب شهريا.وتشير الأرقام الى تضارب الازمة فهناك انفاق شهري على الرواتب يبلغ حوالي 7 تريليون دينار شهريا، بينما تبلغ عائدات النفط الشهرية اكثر من 8 تريليون، لكن الازمة تتضح اكبر بالانفاق الاخر الذي يتعدى الرواتب شهريًا ويصل الى المشاريع الاستثمارية ونفقات المقاولين.