حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
خبير اقتصادي يحدد مسارين "احلاهما مر" مع مؤشرات الازمة المالية
اقتصاد
2025-12-08 | 02:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
755 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي
، اليوم الاثنين، وجود خياران فقط "احلاهما مر" لمعالجة الازمة الاقتصادية المحتملة في
العراق
، مع تصاعد الانفاق التشغيلي وتراجع الإيرادات العامة والصعوبة الشهرية في توفير الرواتب التي اكدها قادة وزعماء ووزراء بشكل متكرر.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته
السومرية نيوز
، ان "هناك برنامجين للاصلاح الاقتصادي متاحين حاليا للتطبيق في
العراق
"، واصفا اياهما بأنهما "خياران احلاهما مرّ ".
وأوضح ان "الخيار الأول هو برنامج
صندوق النقد الدولي
والذي تجسد في الورقة البيضاء والذي يدفع ثمنه الفقراء واصحاب الدخول الثابتة والذي يركز على تخفيض سعر صرف الدينار وتخفيض الرواتب والغاء الدعم الحكومي على الوقود وتقنين البطاقة التموينية".
وأضاف اما البرنامج الثاني "فيلحق الضرر بالاحزاب السياسية وجمهورها وهو يتطلب ارادة حكومية وتوافق سياسي وضغط شعبي لأنه يمس امتيازاتهم ومكاسبهم الاقتصادية "، مبينا انه "سيتطرق بالتفصيل إلى هذين البرنامجين في منشورات لاحقة".
وتشهد الساحة العراقية على الصعيدين السياسي والشعبي، حالتين متضاربتين تجاه حقيقة وجود ازمة اقتصادية في البلاد، فالوثائق التي تصدر من
وزارة المالية
في معرض الرد على أي طلبات تعيين جديدة تقول انها "تجد صعوبة في تمويل الرواتب شهريا"، ثم تخرج المالية في بيان مطمئن تنفي وجود ازمة مالية، بالمقابل يؤكد العديد من الوزراء وجود ازمة مالية وصعوبة شديدة في توفير الرواتب شهريا.
وتشير الأرقام الى تضارب الازمة فهناك انفاق شهري على الرواتب يبلغ حوالي 7 تريليون دينار شهريا، بينما تبلغ عائدات النفط الشهرية اكثر من 8 تريليون، لكن الازمة تتضح اكبر بالانفاق الاخر الذي يتعدى الرواتب شهريًا ويصل الى المشاريع الاستثمارية ونفقات المقاولين.
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اقتصادي يحسم الجدل: العراق لا يحتاج لتغيير سعر الصرف والأزمة "مالية لا نقدية"
03:23 | 2025-11-29
خبير اقتصادي: 17 مليار دينار كلفة القانون الواحد في البرلمان العراقي!
05:08 | 2025-11-08
السامرائي يبحث مع السفير التركي مسارات التعاون السياسي والاقتصادي
08:01 | 2025-11-29
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
03:38 | 2025-11-28
اموال العراق
رواتب
صندوق النقد الدولي
السومرية نيوز
وزارة المالية
نبيل المرسومي
النقد الدولي
سومرية نيوز
صندوق النقد
السومرية
