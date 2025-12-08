المالية تعلن تمويل دفعة من مستحقات الفلاحين بقيمة تجاوزت 233 مليار دينار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " باشرت تمويل مبلغ مقداره (٢٣٣,٩٩٩,٩٩٣,٧٦٠) مليار دينار (مائتان وثلاثة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستون ديناراً) في الحساب الجاري لوزارة التجارة. وذلك عن تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي (الحنطة والشلب) للموسم الزراعي ٢٠٢٥، وتمثل هذه المبالغ الدفعة السابعة من المستحقات".وبينت الدائرة ان "إجراءات التمويل تمت استناداً إلى موافقة رئيس ، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة المالية، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وضمان حقوق المزارعين وتسليم مستحقاتهم المالية بانتظام".