طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الاثنين، طفرة جديدة مع إغلاق البورصة في الأسواق المحلية.



سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142050 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141850 ديناراً مقابل 100 دولار.

