وقال مسؤولان في قطاع الطاقة بالعراق، لرويترز، وتابعته ، إنه "تم ايقاف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير".وحقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم إذ يمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.