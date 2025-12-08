عودة الإنتاج لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب

وقال المصدر لـ ، ان "الإنتاج النفطي عاد لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير".وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولان في قطاع الطاقة بالعراق، لرويترز، وتابعته نيوز، إنه "تم ايقاف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير".وحقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم إذ يمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.