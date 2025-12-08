Alsumaria Tv
بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

اقتصاد

2025-12-08 | 11:36
بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد
اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، مجموعة قرارات جديدة بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.

وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، واﻷمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة اﻷوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأوضح، أن "المجلس ناقش توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني، وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية، حيث قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك".

وتابع "‏كما قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة".

وأشار الى أنه "‏من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري الاقتصاد".

وأضاف، أنه "‏من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد ايضا التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم، وبما يعادل الكمية الكافية المقرة لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي".

‏وتابع البيان "قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%".
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
Play
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
Play
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Play
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
Play
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Play
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
Play
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
Play
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
Play
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Play
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
Play
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Play
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
Play
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05

عودة الإنتاج لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب
11:30 | 2025-12-08
11:30 | 2025-12-08
"أوميد" يسعى لإعادة النفوذ داخل حقل القيارة وإنشاء إمبراطورية تتجاوز العقوبات الأميركية (وثائق)
09:36 | 2025-12-08
09:36 | 2025-12-08
توقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2
09:15 | 2025-12-08
09:15 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
المالية تعلن تمويل دفعة من مستحقات الفلاحين بقيمة تجاوزت 233 مليار دينار
05:18 | 2025-12-08
05:18 | 2025-12-08
أسعار الصرف: الدولار في العراق يسجل 143750 ديناراً للبيع و141750 للشراء
04:00 | 2025-12-08
04:00 | 2025-12-08

