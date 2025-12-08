بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549392-639008092066744831.jpg
بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد
اقتصاد
2025-12-08 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
اصدر
المجلس الوزاري للاقتصاد
، اليوم الإثنين، مجموعة قرارات جديدة بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.
وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب
رئيس الوزراء
وزير الخارجية
فؤاد حسين
، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، واﻷمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
، ورئيس هيئة اﻷوراق المالية ووكيل
وزارة النفط
لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأوضح، أن "المجلس ناقش توصيات
اللجنة المشتركة بين
الهيئة الوطنية
للاستثمار والدائرة القانونية في
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني، وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية، حيث قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى
مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بذلك".
وتابع "كما قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل
المديرية العامة للتنمية
الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة".
وأشار الى أنه "من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في
وزارة الصناعة
، ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة التخطيط والمتابعة في
وزارة الزراعة
، واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى
المجلس الوزاري
الاقتصاد".
وأضاف، أنه "من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور، قرر
المجلس الوزاري للاقتصاد
ايضا التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم، وبما يعادل الكمية الكافية المقرة لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي".
وتابع البيان "قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل
العراق
وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات بينها استثناء صندوق الإسكان من عمولات الدفع الإلكتروني
08:41 | 2025-10-27
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
10:19 | 2025-09-29
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات بينها تتعلق بالمنتجات المحلية والغاز
11:50 | 2025-10-14
توجيهات من السوداني تخص العمل بمحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز الاهلية
02:22 | 2025-09-23
العراق
المجلس الوزراء
الهيئة الوطنية للاستثمار
المجلس الوزاري للاقتصاد
المديرية العامة للتنمية
اللجنة المشتركة بين
الدائرة القانونية
الشؤون الاجتماعية
المديرية العامة
اللجنة المشتركة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
53.21%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
سياسة
20.32%
01:26 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
01:26 | 2025-12-07
أول تعليق لمدرب العراق بعد الفوز على السودان
رياضة
14.31%
13:43 | 2025-12-06
أول تعليق لمدرب العراق بعد الفوز على السودان
13:43 | 2025-12-06
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.17%
09:00 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
اخترنا لك
عودة الإنتاج لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب
11:30 | 2025-12-08
"أوميد" يسعى لإعادة النفوذ داخل حقل القيارة وإنشاء إمبراطورية تتجاوز العقوبات الأميركية (وثائق)
09:36 | 2025-12-08
توقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2
09:15 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
المالية تعلن تمويل دفعة من مستحقات الفلاحين بقيمة تجاوزت 233 مليار دينار
05:18 | 2025-12-08
أسعار الصرف: الدولار في العراق يسجل 143750 ديناراً للبيع و141750 للشراء
04:00 | 2025-12-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.