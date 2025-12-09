النفط يواصل خسائر الجلسة السابقة ويفقد المزيد من سعره

وانخفضت 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 62.41 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 58.75 دولار، بانخفاض 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، بحسب رويترز.وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.