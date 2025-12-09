وقال ان " شهد خلال الفترة الأخيرة نمواً كبيراً في طاقته الإنتاجية بعد تشغيل خمسة مجمعات صناعية جديدة للمحاليل الوريدية، جرى توزيعها جغرافياً بما يضمن وصول المنتجات إلى المستشفيات بسهولة وتقليل تكاليف النقل"، مشيرا الى ان المصانع تنتشر في ، وإقليم ومحافظة ومحافظة التي كان مصنعها الوحيد سابقاً يغطي ثلثي حاجة البلاد فقط، بينما سيشهد العام المقبل افتتاح مصنع جديد في لتوسيع الإنتاج".وأضاف ان "هذه المصانع أسهمت في رفع الإنتاج السنوي من المحاليل الوريدية إلى 101 مليون عبوة، وهو ما غطّى تسعين في المئة من حاجة البلاد، مع سعي الحكومة للوصول إلى تغطية كاملة خلال العام المقبل"، مشيرا الى "تقدم كبير في صناعة “السرنجات”، متوقعاً تحقيق فائض في إنتاجها خلال العام المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.