العراق يرفع استيراداته من الصين هذا العام 12%.. و5 أنواع من السلع هي الاعلى

وقال ، ان "أرقام أول 10 أشهر من 2025 تُظهر ارتفاع واردات من إلى 14.11 مليار دولار مقارنة بـ 12.54 مليار في 2024".وبين ان "أهم السلع المستوردة كانت 3 مليار دولار آلات ومعدات ميكانيكية اغلبها اجهزة التبريد، و2.23 مليار دولار أجهزة ومعدات كهربائية اغلبها اجهزة هواتف نقالة، و1.01 مليار دولار سيارات ودراجات، و750 مليون دولار مصنوعات حديد، و680 مليون دولار لدائن وبلاستيك".وبين ان "هذا الارتفاع يعكس توسّع الطلب داخل السوق، لكنّه يؤكد أيضاً حجم الاعتماد على السلع الجاهزة"، مشيرا الى "ضرورة تشجيع إنشاء مصانع محلية للمواد البلاستيكية والحديدية والمعدّات الخفيفة وتقديم حوافز للمستثمرين لفتح خطوط إنتاج بديلة للسلع الأكثر استيراداً ودعم المصانع العاملة حالياً للوصول إلى قدرة إنتاج أعلى".