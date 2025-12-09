الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت أمس الاثنين 142700 دينار.



أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.