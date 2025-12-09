السوداني: رؤية العراق بمجال الطاقة تدفعه للتعاون مع الشركات العالمية

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم، وفد شركة الامريكية برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، بحضور ، وعدد من المستشارين والمسؤولين في القطاع النفطي".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد استكمال التباحث في مجال استثمار حقل ، وامكانية التعاون فيما يتعلق بحقل القرنة/ 2، حيث أشار رئيس الى ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة من التباحث بين وشركة شيفرون".وأكد السوداني، أن "رؤية في مجال الطاقة تدفع الى التعاون مع ، وان يكون لها إسهام في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية"، مبينا ان "الحكومة تركز في التعاون مع الشركات العالمية، على أخذ الجوانب البيئية بنظر الاهتمام، ومراعاة جانب المنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية".وتابع السوداني، أن "التخطيط الحكومي يتجه الى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق، والتأسيس للصناعة البتروكيمياوية في ، وباقي المحافظات المنتجة للنفط".من جانبه، أكد وفد الشركة العمل على "تطوير الاتفاقيات الثنائية، وتأييد رؤية في أن يكون العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، والتخطيط للتعاون وتطوير الشراكة على المدى الطويل، بما يضمن التطوير الفعلي للحقول النفطية".