https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549451-639008737514597921.jpg
السوداني: رؤية العراق بمجال الطاقة تدفعه للتعاون مع الشركات العالمية
اقتصاد
2025-12-09 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، أن رؤية
العراق
في مجال الطاقة تدفع الى التعاون مع
الشركات العالمية
، لافتا الى ان التخطيط الحكومي يتجه إلى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق والتأسيس للصناعة البتروكيمياوية في
محافظة ذي قار
، وباقي المحافظات المنتجة للنفط.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
، استقبل اليوم، وفد شركة
شيفرون
الامريكية برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، بحضور
وزير النفط
، وعدد من المستشارين والمسؤولين في القطاع النفطي".
وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد استكمال التباحث في مجال استثمار حقل
الناصرية
، وامكانية التعاون فيما يتعلق بحقل القرنة/ 2، حيث أشار رئيس
مجلس الوزراء
الى ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة من التباحث بين
وزارة النفط
وشركة شيفرون".
وأكد السوداني، أن "رؤية
العراق
في مجال الطاقة تدفع الى التعاون مع
الشركات العالمية
، وان يكون لها إسهام في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية"، مبينا ان "الحكومة تركز في التعاون مع الشركات العالمية، على أخذ الجوانب البيئية بنظر الاهتمام، ومراعاة جانب المنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية".
وتابع السوداني، أن "التخطيط الحكومي يتجه الى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق، والتأسيس للصناعة البتروكيمياوية في
محافظة ذي قار
، وباقي المحافظات المنتجة للنفط".
من جانبه، أكد وفد الشركة العمل على "تطوير الاتفاقيات الثنائية، وتأييد رؤية
الحكومة العراقية
في أن يكون العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، والتخطيط للتعاون وتطوير الشراكة على المدى الطويل، بما يضمن التطوير الفعلي للحقول النفطية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
