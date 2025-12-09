مع الإغلاق.. أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء الثلاثاء، في أسواق ، فيما انخفضت في ، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 143500 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142500 دينار، مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 143500 عراقي مقابل 100 دولارسعر الشراء: 142500 دينار، مقابل 100 دولار.سعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.