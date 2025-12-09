سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر عند الساعة 18:22 بتوقيت بنسبة 2.77% ليصل إلى 60.025 دولار للأونصة، قبل أن يواصل الصعود إلى 60.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 18:27، محققا زيادة قدرها 3.21%.وقد ارتفعت أسعار الفضة منذ بداية العام بنسبة 102 في المئة، وسط توقعات بأن تواصل مسارها الصعودي وتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.ويُعكس هذا الارتفاع جاذبية المعدن كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، كما ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل لافت، مدفوعا بقطاعات مثل الطاقة النظيفة (خلايا شمسية) وصناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى إدراجه ضمن قائمة المعادن الاستراتيجية في .