خبير اقتصادي: الاستثمار الأجنبي يغيب عن العراق إلا في النفط.. وهذه الأسباب

وقال في تدوينة: "منذ 2003 وإلى يومنا هذا، اعتدنا أن نسمع من أغلب الحكومات والمسؤولين أن فرصة استثمارية كبرى، وأن العالم كله يقف على أبوابنا منتظراً الدخول بأسواقنا. وكل حكومة كانت تقدّم أرقاماً مختلفة لتثبت أنها نجحت أكثر من غيرها في "جذب الاستثمار" وأنها حققت الاستقرار المطلوب".وأضاف: "لكن الحقيقة على الأرض تقول شيئاً آخر تماماً. باستثناء النفط، لم نشهد دخولاً حقيقياً للاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي نحتاجها فعلاً: اللوجستيات، والصناعة، والخدمات، والسكن". مبيناً أن حتى الكثير منتساءل العبيدي: "إذا كان العراق بلداً غنياً بالموارد والطاقة والشباب، فلماذا لا يأتينا المستثمر الأجنبي الحقيقي؟" موضحاً أن الجواب يكمن في الدراسات العالمية لعام 2025:العوامل الحقيقية التي يبحث عنها المستثمر قبل أموالنا ومواردنا – بحسب العبيدي - هي. أما الموارد الطبيعية وتكاليف العمل فهي مجرد عوامل إضافية وليست أساسية.لهذا السبب - وفقاً للعبيدي - لم يدخل المستثمر الأجنبي إلى القطاعات غير النفطية؛ لأنأكد العبيدي أن الاستثمار الأجنبي مهم جداً للعراق (يضيف مصدرا جديدا للعملة الأجنبية غير النفط، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويفتح المجال أمام مشاريع صغيرة ومتوسطة داعمة قادرة على خلق فرص عمل اخرى، وينقل التكنولوجيا والخبرة ويطور الاقتصاد من الداخل). ولكي يبدأ العراق رحلة حقيقية نحو جذب الاستثمارات، نحتاج إلى:واختتم العبيدي حديثه بالقول: باختصار، فإن العراق لا ينقصه المال ولا الموارد ولا الناس. العراق يحتاج "بيئة" تخاطب المستثمر بلغة يفهمها: الاستقرار، والكفاءة، والوضوح.