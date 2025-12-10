خبير اقتصادي: الاستثمار الأجنبي يغيب عن العراق إلا في النفط.. وهذه الأسباب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خبير اقتصادي: الاستثمار الأجنبي يغيب عن العراق إلا في النفط.. وهذه الأسباب

اقتصاد

2025-12-10 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خبير اقتصادي: الاستثمار الأجنبي يغيب عن العراق إلا في النفط.. وهذه الأسباب
287 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم لم يشهد دخولاً حقيقياً للاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن معظم الاستثمارات المعلنة "أجنبية" هي في الواقع عراقية مسجلة خارج البلاد للحصول على امتيازات الاستثمار الأجنبي.

وقال العبيدي في تدوينة: "منذ 2003 وإلى يومنا هذا، اعتدنا أن نسمع من أغلب الحكومات والمسؤولين أن العراق فرصة استثمارية كبرى، وأن العالم كله يقف على أبوابنا منتظراً الدخول بأسواقنا. وكل حكومة كانت تقدّم أرقاماً مختلفة لتثبت أنها نجحت أكثر من غيرها في "جذب الاستثمار" وأنها حققت الاستقرار المطلوب".

وأضاف: "لكن الحقيقة على الأرض تقول شيئاً آخر تماماً. باستثناء النفط، لم نشهد دخولاً حقيقياً للاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي نحتاجها فعلاً: اللوجستيات، والصناعة، والخدمات، والسكن". مبيناً أن حتى الكثير من الاستثمارات المصنَّفة كـ"أجنبية" هي في الواقع استثمارات عراقية جاءت عبر شركات مُسجَّلة خارج العراق فقط لتحصل على امتيازات الاستثمار الأجنبي.

تساءل العبيدي: "إذا كان العراق بلداً غنياً بالموارد والطاقة والشباب، فلماذا لا يأتينا المستثمر الأجنبي الحقيقي؟" موضحاً أن الجواب يكمن في الدراسات العالمية لعام 2025: النفط والموارد الطبيعية ليست السبب الذي يجذب المستثمر. ووفرة اليد العاملة ليست العامل الذي يحدد قرار المستثمر.

العوامل الحقيقية التي يبحث عنها المستثمر قبل أموالنا ومواردنا – بحسب العبيدي - هي كفاءة البيئة التنظيمية والقانونية، واستقرار الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو الحقيقي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الرقمية، ثم تأتي عوامل مساعدة مثل سهولة حركة الأموال، ومستويات الضرائب، والحوافز الحكومية. أما الموارد الطبيعية وتكاليف العمل فهي مجرد عوامل إضافية وليست أساسية.

لهذا السبب - وفقاً للعبيدي - لم يدخل المستثمر الأجنبي إلى القطاعات غير النفطية؛ لأن الأساس نفسه غير مكتمل، ولا توجد بيئة قانونية مستقرة، ولا نظام استثماري واضح، ولا إجراءات سلسة تجعل المستثمر يشعر أن مشروعه سيعمل دون عرقلة.

أكد العبيدي أن الاستثمار الأجنبي مهم جداً للعراق (يضيف مصدرا جديدا للعملة الأجنبية غير النفط، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويفتح المجال أمام مشاريع صغيرة ومتوسطة داعمة قادرة على خلق فرص عمل اخرى، وينقل التكنولوجيا والخبرة ويطور الاقتصاد من الداخل). ولكي يبدأ العراق رحلة حقيقية نحو جذب الاستثمارات، نحتاج إلى:
1. بناء صورة واضحة عن قطاعات الاقتصاد بالأرقام، فالبيانات الغائبة تعني رؤية غائبة.
2. إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وتقليل التداخل بين الجهات الحكومية.
3. إصدار إجراءات تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة.
4. تصنيف المستثمرين والقطاعات الحساسة وتحديد مسارات مختلفة لكل نوع.
5. إعادة تفعيل النافذة الواحدة بشكل فعّال لا شكلي.
6. الاستعانة بشركات استشارية عالمية لوضع خارطة استثمار حقيقية ومعايير جاذبة.
7. تفعيل الملحقيات التجارية عالميا واستبدال كوادرها بوجوه شابة متخصصة قادرة على تمثيل العراق بصورة مهنية.

واختتم العبيدي حديثه بالقول: باختصار، فإن العراق لا ينقصه المال ولا الموارد ولا الناس. العراق يحتاج "بيئة" تخاطب المستثمر بلغة يفهمها: الاستقرار، والكفاءة، والوضوح.
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏تقرب الذى سحث عنه المستثمر الأجنبي؟ المكددات والمعايبر تحكم تدفقات الاسثمار الأجني المباشر (FDI) وففا لاستطلاع ثقة المستمرين العالميين الفئة الذهبية: الأولويات القصوى لمحركات الأساسن للهراي القدرات التكنولوجية الينية اللحلية للابشخار واللحول الرفضي الأداء لاقتصادى المحلي واسلقن الاختصاد 15% معدلات الكفاعة القانونية والتنظيمية acgu النفادى 16% 16% معدلات الذرانب وسهوله العوامل المالية والتشغيلية 14% الأموال الحوافز الحكومية للمستئمرين حرخه التحتية جودة اتفاقيات التجارة (FTAs) المشاركة حقوق الملكية الموارد والسوق اعوامل) مصاعدة حجم السوق الفساد تكلفة العمالة سلاسل التوريد البينة البيتةالأمنية الأمنية الموادالخام مهارات العمالة تشريعي وتنظيميا الحوكمة تحليل الخبراء لعام 2025 الة الكفاءة القائونية" اللرخص لأسواق யீரம் الإسلتمار المصدر‏'‏
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

خبير اقتصادي

الاستثمار الأجنبي يغيب عن العراق إلا في النفط.. وهذه الأسباب

الاستثمار الأجنبي

السومرية نيوز

منار العبيدي

سومرية نيوز

السومرية

الضرائب

العبيدي

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
من الأخير
Play
من الأخير
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
Play
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
Play
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Live Talk
Play
Live Talk
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
Play
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
من الأخير
Play
من الأخير
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
Play
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
Play
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Live Talk
Play
Live Talk
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
Play
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05

اخترنا لك
رأس المال البشري أهم موارد العراق لكنه مهمل.. قراءة في تقرير البنك الدولي لعام 2025
05:19 | 2025-12-10
توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين
05:05 | 2025-12-10
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-12-10
أسعار صرف الدولار تتراجع مجددا في العراق اليوم
02:48 | 2025-12-10
سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد
13:01 | 2025-12-09
مع الإغلاق.. أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:56 | 2025-12-09

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.