توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين

وقال مدير عام الصندوق في تصريح للسومرية نيوز إن "أغلب التأخير في صرف الرواتب التقاعدية يعود لأسباب فنية أو جرد من المصارف الحكومية، نافياً وجود أي أزمة مالية تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الشهرية".وتابع أن "ما حدث من تأخير هو حالة استثنائية ولا أعتقد أنه سيتكرر خلال الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن " التقاعد يعمل على صرف الرواتب قبل موعدها المحدد بيومين".وأضاف أن "الأزمة المالية لن تؤثر على صرف الرواتب التقاعدية، لأن صندوق التقاعد يمول الرواتب من الموارد الذاتية، بينما رواتب ممولة بالكامل من الموازنة الاتحادية العامة"، مردفا: "نطمئن جميع السادة المتقاعدين أن التأخير فني ولا علاقة له بالأزمة المالية في صرف الرواتب الشهرية".