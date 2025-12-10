رأس المال البشري أهم موارد العراق لكنه مهمل.. قراءة في تقرير البنك الدولي لعام 2025

وقال في تدوينة إن تقرير يرى أن أثمن مورد يمتلكه ليس النفط، بل هو "شعبه والطبقة الشابة" فيه، لكن عقود الصراعات عطّلت بناء رأس المال البشري وهذا ما قلّص من فرص النمو الاقتصادي.ويشير التقرير إلى أن الصراعات السياسية والظروف المتقلبة وسوء في العراق تسببت بخسارة طبقة عشرات المليارات من الدولارات، كان يمكن تحقيقها كمدخول صافٍ لتلك الفئة طوال السنوات الماضية.أشار الهاشمي إلى أن سوء أداء النظام الرسمي جعل العراق من أكثر الدول هشاشة في قطاعات التعليم والتدريب والصحة والأمن الغذائي. وهناك فجوات واسعة في كل مراحل الحياة بدءاً من الطفولة المبكرة وسنوات الدراسة وسنوات العمل وحتى مرحلة الشيخوخة.وأكد أنه رغم وجود خطط وطنية مثل للتنمية 2023–2027، إلا أن تنفيذها يصطدم بعدم وجود إصلاحات مستمرة وسوء الإدارة وغياب الحوكمة الفعّالة وعدم توفر تمويل كافٍ للتنفيذ. كما أن ضعف المؤسسات الحكومية وبيروقراطيتها وعدم قدرتها على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج حقيقية يبقى هو التحدي الأكبر أمام المضي في خطة استثمار رأس المال البشري.لا فرصة أمام العراق إلا بتطوير رأس المال البشري والاستثمار في الطبقة الشابة – بحسب الهاشمي – عبر تحسين التعليم وتعزيز النظام الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية وفتح المجال للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب وتدريبهم ورفع مستوى قدراتهم وخبراتهم. فالاستثمار في الإنسان هو الطريق الأهم نحو نمو اقتصادي مستدام وازدهار طويل الأمد، فالاستثمار في رأس المال البشري ليس رفاهية، بل هو شرط البقاء والنهضة.