الفيدرالي الأمريكي يقرر تخفيض سعر الفائدة

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 3.50% و3.75%، وفق ما أعلن في بيان، موضحا أن ثلاثة من أعضاء اللجنة الـ12 صوتوا ضد القرار، إذ رفض اثنان منهم خفض الفائدة من أساسه، بينما طالب العضو الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.ويأتي قرار الفيدرالي فيما يستعد لاتخاذ قرار مهم يتعلق بقيادة المجلس.وقال ، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظا لرئاسة ، إن الرئيس الأميركي سيعلن قراره النهائي بشأن خلال أسبوع أو أسبوعين.وأضاف هاسيت، وفق نيوز، أن "وجود بيانات أقوى" يوفر أساسا استرشاديا يمكن معه "الوصول إلى 50 نقطة أساس أو حتى أكثر" في سياق السياسة النقدية.