الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية اليوم



- اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 11 كانون الاول 2025.





سعر البيع 143500 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 142500 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.