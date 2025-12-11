8 آبار لرفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل.. "DNO" توسع عملياتها في حقل "طاوكي"

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها ستباشر الأسبوع المقبل حفر ثماني نفطية جديدة في حقل طاوكي بمحافظة ، وذلك بعد توقف عمليات الحفر الذي استمر لمدة عامين ونصف.أوضحت الشركة أنها قامت بتحريك جهازي حفر عملاقين لاستئناف العمليات، ومن المتوقع الانتهاء من حفر الآبار الثماني خلال عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، ليرتفع معدل الإنتاج اليومي وتتجاوز حاجز الـ 100 ألف برميل (مقارنة بـ 80 ألف برميل حالياً).وفي تعليقه على الخطوة، قال بيجن مصور ، الرئيس التنفيذي للشركة: "منذ عام 2023 ومع توقف صادرات نفط ، توقفت أنشطة الحفر في الحقول. نحن ننتج حالياً 80 ألف برميل يومياً، ولكن بفضل خبرتنا التي تمتد لعقدين في حقل طاوكي، نحن متفائلون بقدرتنا على تعزيز الإنتاج بشكل كبير من الخزانات المعقدة لهذا الحقل".تعمل شركة "DNO" (تأسست عام 1971) في منذ عام 2004، ولديها استثمارات في عدة مناطق حول العالم. وقد واجهت الشركة تحديات أمنية منتصف العام الحالي، حيث تعرض حقل طاوكي لثلاث هجمات متتالية بطائرات مسيرة، مما ألحق أضراراً مادية بمنشآت التخزين.يأتي استئناف الحفر بالتزامن مع عودة تصدير الذي بدأ في 27 الماضي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، بعد توقف دام عامين ونصف. ويتم التصدير حالياً بموجب اتفاق ثلاثي بين وحكومة الإقليم وشركات النفط الأجنبية، حيث تتولى شركة " " العراقية تسويق النفط.وبحسب بيانات متابعة لسوق الطاقة، يتراوح معدل التصدير الحالي من حقول الإقليم بين 200 إلى 205 آلاف برميل يومياً. وقد تم تصدير ما مجموعه 4 ملايين برميل عبر ميناء جيهان منذ استئناف الضخ، حيث تذهب العائدات مباشرة إلى خزينة الحكومة الاتحادية.