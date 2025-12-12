بعد ان انخفض دولارا.. النفط يرتفع "ربع دولار" بفعل نوايا أمريكية "مبيتة"

وارتفعت 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 61.57 دولار للبرميل وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 57.91 دولار للبرميل.ويوم امس الخميس، انخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 بالمئة، وقالت ستة مصادر إن تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع، مع تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي ، بحسب رويترز.وأثار احتجاز الناقلة مخاوف من تعطل الإمدادات، وقال كيكوكاوا المحلل في إنفستمنت "بعد بيع على خلفية توقعات بأن ضغوط الإمدادات ستخف وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا، ظهرت عمليات الشراء لتقليص الخسائر بعد احتجاز الولايات المتحدة ناقلة فنزويلية".وأضاف "ستظل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا محور التركيز الرئيسي الأسبوع المقبل وما بعده"، مشيرا إلى أن خام غرب تكساس الوسيط قد يختبر مستوى 55 دولارا إذا تم التوصل إلى اتفاق.