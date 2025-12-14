ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 14 كانون الاول 2025.



سعر الشراء 143000 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

