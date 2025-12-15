الشهر المقبل.. العراق يبدأ "تفصيخ" السيارات المخالفة لضوابط السلامة

وقال المتحدِّث باسم ، ، إنَّ "المجلس الاقتصاديَّ الوزاريَّ صادق على التوصيات المعدَّة من اللجنة المركزيَّة برئاسة الشركة العامَّة لتجارة السيارات والمكائن وبمشاركة وزارتي التخطيط والبيئة ومديريَّة المرور العامَّة، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وضمان التزامها بالمواصفات الفنيَّة والبيئيَّة".وأشار حنون إلى أنَّ "التوصيات تضمَّنتْ أيضاً تفكيك السيارات القديمة التي لم تَعُدْ تنسجم مع واقع الشوارع الحاليَّة ومتطلبات السلامة"، مؤكّداً أنَّ "الضوابط الجديدة تهدف إلى الحدِّ من الناتجة عن الاستيراد العشوائيِّ، وضمان استيراد سياراتٍ آمنة ومتطوِّرة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.