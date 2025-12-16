اسعار الذهب تتراجع عالمياً

نيوز- اقتصادي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر على توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي في 2026:

الذهب الفوري يهبط بنحو 0.3% ليصل إلى 4284.89 دولار للأونصة

العقود الآجلة للذهب تنخفض بنحو 0.4% إلى 4318.20 دولار