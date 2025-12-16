البنك الأوروبي يضخ 100 مليون دولار في العراق ويشجع الأسواق الدولية على الدخول

وقال المصرف في بيان، ورد لـ ، إن "هذا التسهيل إلى دعم أنشطة الاستيراد والتصدير في ، وتعزيز عمليات التمويل التجاري للمصرف العراقي وذلك من خلال إصدار ضمانات للبنوك المؤكّدة، وتقديم دفعات سُلف للاستيراد والتصدير والتوزيع المحلي للسلع ضمن برنامج التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".وأضاف، أن "التمويل "سيساهم التسهيل في تعزيز التكامل التجاري بالعراق، من خلال تقديم ضمانات وخطوط ائتمان للتخفيف من مخاطر الدفع السياسية والتجارية المرتبطة بالمعاملات الدولية التي تجريها البنوك الشريكة في الاقتصادات التي يعمل فيها ".وأوضح، أن "هذا الاستثمار سيساهم أيضا في تحسين فرص حصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتسهيل التجارة البينية الإقليمية، بالإضافة إلى مساعدة المصرف الأهلي العراقي في تنويع قاعدة المراسلات المصرفية، وتعزيز روابط التمويل التجاري مع الدول الأخرى التي يعمل بها البنك الأوروبي".وقالت رئيسة الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق كاتارينا بيورلين ، "نفخر بتوقيع أول اتفاقية استثمارية لنا في العراق، بالشراكة مع المصرف الأهلي العراقي"، لافتة إلى أن "هذا التسهيل يعد إنجازًا مهمًا في دعم اقتصاد البلاد من خلال توسيع نطاق تمويل التجارة، وتعزيز التكامل مع الأسواق الدولية، ودعم قدرة الشركات المحلية على الصمود، ونتطلع إلى لعب دور محوري في بناء مؤسسات مالية قوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في العراق".من جهته، صرح المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، ان "هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل علامة فارقة في مسيرة نمو المصرف الأهلي العراقي من جهة والمشهد المالي العراقي من جهة أخرى"، لافتا الى "اننا نسعى من خلال هذا التسهيل إلى تحسين الحركة التجارية، وتمكين الشركات العراقية، ولا سيما المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفتح قنوات جديدة تربط العراق بالأسواق العالمية بثبات وموثوقية أعلى. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم تكامل العراق مع الاقتصاد الإقليمي والدولي".يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق برنامج تمويل التجارة عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الدولية بين اقتصادات المناطق التي يعمل بها، من خلال تقديم ضمانات وقروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات تمويل مختارة مشاركة.والمصرف الأهلي العراقي أكبر بنك خاص في العراق، وهو بنك شامل يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، بالإضافة إلى خدمات التمويل التجاري والخزينة. تأسس البنك عام 1995، وتعود ملكية أغلبية أسهمه لكابيتال بنك (الأردن)، وهو عميل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015.وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في العراق في أيلول 2025، مركزًا على القطاع الخاص لتيسير حصوله على التمويل، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل، بما يُسهم في إحداث التحول في اقتصاد البلاد.