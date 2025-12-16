تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 830 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 825 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 865 و875 ألف دينار للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.