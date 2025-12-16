أسعار النفط تتراجع لأقل من 60 دولاراً

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بنحو 1.5%، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو أيار من هذا العام، مواصلةً خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا، وما قد يترتب على ذلك من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على الخام الروسي.





فيما بلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 55.87 دولاراً للبرميل، منخفضاً 1.6%.



وقال مسؤولون أميركيون إن عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات ، في خطوة غير مسبوقة أثارت تفاؤلاً في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من الدخول في مرحلة التفاوض على إنهاء الصراع، بحسب رويترز.