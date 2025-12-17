بعد الانخفاض الأدنى منذ 5 سنوات.. "حصار ترامب الشامل" يرفع النفط 1%

وزادت 70 سنتا، أو 1.2 بالمئة مسجلة 59.62 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.3 بالمئة ليسجل 56 دولارا.ختم الخامان تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتهما في خمس سنوات في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على ، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.وكان قد أمر أمس الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفًا أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.وقال متداول أمريكي إن الإجراء قد يؤثر على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يوميا، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل، بحسب رويترز.