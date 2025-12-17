اجتماع تنسيقي لمتابعة إجراءات افتتاح سوق أربيل للأوراق المالية

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن قد منحت الترخيص الأصولي لتأسيس سوق في وقت سابق، وأن الترخيص مكتمل من الناحيتين القانونية والتنظيمية. وخُصص اللقاء لمناقشة الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية المتخذة، والمتطلبات المتبقية لبدء التشغيل الفعلي للسوق.كما استعرض المجتمعون الخطوات المنجزة من قبل الجهات ذات العلاقة، وبحثوا آليات التنسيق المؤسسي المشترك لتسريع استكمال المتطلبات المتبقية، بما يضمن انطلاق عمل السوق وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وأفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم الأسواق المالية.من جانبه، أكد رئيس الهيئة حرص الهيئة على متابعة تنفيذ التراخيص الممنوحة وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية، والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات؛ بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار المالي ونمو .ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين المركز والإقليم، ودعم الجهود الرامية إلى التفعيل العملي للتراخيص الممنوحة، بما يرفد تطوير سوق المال العراقي.