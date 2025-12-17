420 مليار دينار للدرجات الخاصة.. المرسومي: حان وقت مراجعة الرواتب والامتيازات

وأوضح المرسومي، أن إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة تعد مسألة مهمة لتقليص النفقات العامة وإعادة التوازن في الرواتب، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.وشدد على أن الأهم من ذلك هو مراجعة الامتيازات الأخرى المتعلقة بالحوافز، والأرباح، والنثريات، والحمايات، والخدمات، والتي تشكل بمجموعها عدة أضعاف الرواتب الممنوحة.