السوداني يوجه بإعادة هيكلة جميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئيس ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل، بحضور الكادر المتقدم للهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المعنية، وممثلين عن شركة اوليفر وايمن الاستشارية".وتابع، ان " الاجتماع الجهود السابقة الخاصة بمتابعة تطوير قطاع الادارة الضريبية بشكل شامل من خلال إجراء خطوات إصلاحية، وفي مقدمتها استقطاب المختصة للعمل على الأتمتة المتكاملة لدوائر ، حيث جرى تقديم عرض مفصّل لهذه الشركات".وأضاف: " وجه بدراسة برنامج شركة وايمن في التخطيط والتنفيذ من قبل الضريبي وتقديم تقرير مفصّل عنه، إذ تضمن هذا البرنامج منهج عمل متكاملاً لإصلاح وتطوير الإدارة الضريبية، بوصفها ركيزة أساسية ومحورية لزيادة الايرادات الحكومية المستدامة، من أجل الوصول الى إدارة ضريبية تتسم بالشفافية والعدالة، وتسهم في رفع تصنيف مالياً واستثمارياً".واشار الى ان، " وجه بضرورة إجراء تقييم واعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق، وما تتضمنه من سياسات خاصة".