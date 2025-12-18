الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550532-639016570324437114.jpg
حصار النفط الفنزويلي يربك الأسواق.. العراق وكندا أبرز المستفيدين
اقتصاد
2025-12-18 | 07:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
153 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تواجه صادرات النفط الفنزويلي مأزقًا تاريخيًا بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض حصار شامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة للضغط على حكومة
نيكولاس مادورو
التي يتهمها
ترامب
بتمويل الإرهاب وتهريب
المخدرات
والاتجار بالبشر، فضلًا عن سرقة أصول أميركية مثل النفط والأراضي.
وكان الجيش الأميركي قد أرسل في وقت سابق أكثر من 12 سفينة حربية و15 ألف جندي إلى المياه الإقليمية القريبة من فنزويلا استعدادًا لتنفيذ ضربات داخل البلاد، كما حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية الطائرات المدنية من التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي.
وجاء إعلان حصار صادرات النفط الفنزويلي في أعقاب احتجاز
الولايات المتحدة
ناقلة نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات خلال الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف في أسواق النفط العالمية من ارتفاع الأسعار، إذا تفاقمت الأوضاع وحُجب نفط فنزويلا عن الأسواق.
ورغم الضجة الإعلامية المثارة حول تطورات الأوضاع في فنزويلا، فإن تأثير الحصار على صادراتها النفطية في الأسواق سيظل محدودًا حتى لو غابت كل الكميات في أسوأ السيناريوهات، بحسب تحليل متصل.
كما توقع التحليل الصادر عن شركة أبحاث الطاقة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" الأميركية أن يصبّ حصار صادرات النفط الفنزويلي في صالح كندا والعراق، بالإضافة إلى سوق النفط الأميركية التي ستستفيد بصورة غير مباشرة.
الصين
توقف الاستيراد المباشر من فنزويلا
يستند التحليل إلى أن قرار فرض الحصار على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها يقتصر على السفن الخاضعة للعقوبات، ولا يمتد ليشمل الناقلات غير المدرجة ضمن هذه الإجراءات.
واستنادًا إلى ذلك، فمن المتوقع أن تستمر واردات الولايات المتحدة من فنزويلا عبر عمليات شركة شيفرون المرخصة التي تنقل النفط عبر سفن غير محظورة.
أما السفن الخاضعة للعقوبات التي تحاول المغادرة، فقد تُعاد إلى موطنها، أو يجري تفتيشها، أو يُعاد توجيهها عبر مسارات أخرى، وربما تُوجّه إلى موانٍ أميركية مثل هيوستن، ما يعني أن السوق الأميركية قد تشكل الملاذ الآمن لصادرات النفط الفنزويلي.
بينما تبدو الصين الخاسر الأكبر من هذا الحصار، لكونها أكبر مستورد للنفط الفنزويلي بحصة تزيد على 80%، لكن بكين توقّعت التصعيد الأميركي مبكرًا، وأوقفت وارداتها من فنزويلا، مع لجوئها إلى زيادة المشتريات من النفط الثقيل الكندي المجاور.
وانعكس هذا على صادرات النفط الفنزويلي المنقولة بحرًا؛ إذ تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن الصين لم تستورد من فنزويلا أي كميات منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، باستثناء 272 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
على العكس من ذلك، ظلت تدفقات صادرات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة مستمرة خلال هذه المدة، لتسجل على سبيل المثال، 203 آلاف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، و168 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي 8 ديسمبر/كانون الأول.
ورغم ذلك، فإن الصادرات الفنزويلية المُصنّفة ضمن الوجهات غير المعروفة ظلّت مستمرة خلال هذه المدة وبكميات أكبر وصلت إلى 900 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تتراجع إلى 510 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي 8 ديسمبر/كانون الأول.
ويعتقد كثير من المراقبين أن الصادرات الفنزويلية المُصنّفة على أنها مجهولة الوجهة عادة ما تصل إلى الصين بطرق تحايلية احترفتها الناقلات الداخلة والخارجة من كاراكاس منذ زمن.
أثر حصار صادرات النفط الفنزويلي في السوق
بحسب أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفع متوسط صادرات النفط الفنزويلي المنقول بحرًا بنسبة 15% إلى 758 ألف برميل يوميًا خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2025، مقارنة بمتوسطها خلال المدة نفسها من 2024 (657 ألف برميل يوميًا).
بينما تُظهر البيانات الشهرية ارتفاع الصادرات الفنزويلية إلى 1.02 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ فبراير/شباط 2020، قبل أن تنخفض إلى 771 ألفًا و648 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على التوالي.
وتتفاوت تأثيرات حصار صادرات النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية والإقليمية حسب الخاسرين والمستفيدين، إذ تبدو الصين الخاسر الأكبر، في حين ستكون كندا المستفيد الأكبر، يليها
العراق
، لأن الدولتين تُصدّران خامات ثقيلة تشبه الخام الفنزويلي.
ورغم ذلك، فإن الصين لديها استعدادات كبيرة بمخزونات ضخمة عائمة تتجاوز 20 مليون برميل، فضلًا عن قدرتها على استيراد البدائل، ما يجعل تأثير الحصار في أسواق النفط العالمية محدودًا.
أما بالنسبة إلى الحكومة الفنزويلية، فمن المتوقع أن تنخفض إيراداتها من صادرات النفط المنقول بحرًا، لكنها قد تزيد الشحنات البرية أو التهريب إلى الدول المجاورة مثل كوبا بأسعار مخفضة للغاية، وهو نمط ملاحظ في تجارب العقوبات المفروضة على دول أخرى سابقًا.
على الجانب الآخر، يتوقع أن تؤدي خسارة النفط الفنزويلي إلى انخفاض إجمالي إنتاج وصادرات النفط الخام في تحالف أوبك+، لكن زيادات الإنتاج والتصدير من دول أخرى ضمن التحالف قد تُعوّض ذلك.
ورغم ذلك، تستبعد شركة أبحاث الطاقة إنرجي أوتلوك أدفايزرز، لجوء تحالف أوبك+ إلى تغيير سياساته الحالية في الإنتاج، مهما حدث في فنزويلا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
أما بالنسبة إلى تأثير الحصار على أسعار النفط العالمية، فمن المرجح أن ينحصر التأثير في فروقات الأسعار الناتجة عن جودة النفط الخام، وليس على أسعار النفط المرجعية الإجمالية.
يُشار إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم بما يتجاوز 303 مليارات برميل، أو ما يمثّل 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب تقديرات منظمة أوبك.
ويروّج الرئيس الفنزويلي نيكولاس
مادورو
إلى أن صراع الولايات المتحدة مع بلاده يستهدف السيطرة على احتياطيات بلاده النفطية الهائلة، في حين تنفي إدارة ترمب ذلك وتتهم حكومته بتمويل الإرهاب، ودعم تجارة المخدرات والهجرة غير
الشرعية
، فضلًا عن تخلفها عن سداد ديون لشركات النفط الأميركية بمليارات الدولارات.
المصدر:
وحدة أبحاث الطاقة
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
أول رد فلسطيني بعد "اعتراف" بريطانيا وكندا وأستراليا
09:55 | 2025-09-21
فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية
12:30 | 2025-12-17
العدل تعلن صدور وجبة جديدة من أسماء المستفيدين من قطع الأراضي في واسط
02:17 | 2025-12-14
أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها
07:53 | 2025-12-15
حصار النفط الفنزويلي يربك الأسواق
العراق وكندا أبرز المستفيدين
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
المخدرات
عيد الأم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
50.34%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
20.15%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.45%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
13.06%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
أحدث الحلقات
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
السوداني يوجه بإعادة هيكلة جميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق
04:52 | 2025-12-18
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:00 | 2025-12-18
تطمين رسمي للعراقيين: السيولة المالية متوفرة
09:04 | 2025-12-17
الدولار يعود الى وضعه السابق في السوق العراقية
08:39 | 2025-12-17
420 مليار دينار للدرجات الخاصة.. المرسومي: حان وقت مراجعة الرواتب والامتيازات
07:03 | 2025-12-17
اجتماع تنسيقي لمتابعة إجراءات افتتاح سوق أربيل للأوراق المالية
05:24 | 2025-12-17
