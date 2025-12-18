حصار النفط الفنزويلي يربك الأسواق.. العراق وكندا أبرز المستفيدين

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة للضغط على حكومة التي يتهمها بتمويل الإرهاب وتهريب والاتجار بالبشر، فضلًا عن سرقة أصول أميركية مثل النفط والأراضي.وكان الجيش الأميركي قد أرسل في وقت سابق أكثر من 12 سفينة حربية و15 ألف جندي إلى المياه الإقليمية القريبة من فنزويلا استعدادًا لتنفيذ ضربات داخل البلاد، كما حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية الطائرات المدنية من التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي.وجاء إعلان حصار صادرات النفط الفنزويلي في أعقاب احتجاز ناقلة نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات خلال الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف في أسواق النفط العالمية من ارتفاع الأسعار، إذا تفاقمت الأوضاع وحُجب نفط فنزويلا عن الأسواق.ورغم الضجة الإعلامية المثارة حول تطورات الأوضاع في فنزويلا، فإن تأثير الحصار على صادراتها النفطية في الأسواق سيظل محدودًا حتى لو غابت كل الكميات في أسوأ السيناريوهات، بحسب تحليل متصل.يستند التحليل إلى أن قرار فرض الحصار على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها يقتصر على السفن الخاضعة للعقوبات، ولا يمتد ليشمل الناقلات غير المدرجة ضمن هذه الإجراءات.واستنادًا إلى ذلك، فمن المتوقع أن تستمر واردات الولايات المتحدة من فنزويلا عبر عمليات شركة شيفرون المرخصة التي تنقل النفط عبر سفن غير محظورة.أما السفن الخاضعة للعقوبات التي تحاول المغادرة، فقد تُعاد إلى موطنها، أو يجري تفتيشها، أو يُعاد توجيهها عبر مسارات أخرى، وربما تُوجّه إلى موانٍ أميركية مثل هيوستن، ما يعني أن السوق الأميركية قد تشكل الملاذ الآمن لصادرات النفط الفنزويلي.بينما تبدو الصين الخاسر الأكبر من هذا الحصار، لكونها أكبر مستورد للنفط الفنزويلي بحصة تزيد على 80%، لكن بكين توقّعت التصعيد الأميركي مبكرًا، وأوقفت وارداتها من فنزويلا، مع لجوئها إلى زيادة المشتريات من النفط الثقيل الكندي المجاور.وانعكس هذا على صادرات النفط الفنزويلي المنقولة بحرًا؛ إذ تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن الصين لم تستورد من فنزويلا أي كميات منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، باستثناء 272 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.على العكس من ذلك، ظلت تدفقات صادرات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة مستمرة خلال هذه المدة، لتسجل على سبيل المثال، 203 آلاف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، و168 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي 8 ديسمبر/كانون الأول.ورغم ذلك، فإن الصادرات الفنزويلية المُصنّفة ضمن الوجهات غير المعروفة ظلّت مستمرة خلال هذه المدة وبكميات أكبر وصلت إلى 900 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تتراجع إلى 510 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي 8 ديسمبر/كانون الأول.