الذهب يسجّل أعلى مستوى له في تاريخه

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 28.95 دولار، أي بنسبة 0.66% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 4402.85 دولار للأونصة، في أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس وفقا لبيانات التداول.وصعدت عقود الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولار الجلسة السابقة.وزادت عقود الفضة 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65%، بدعم الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.