الحرب الامريكية – الفنزويلية المحتملة.. إذهيب يتوقع طفرة بأسعار النفط ومكاسب ضخمة تنتظر العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550617-639017489566631652.jpg
الحرب الامريكية – الفنزويلية المحتملة.. إذهيب يتوقع طفرة بأسعار النفط ومكاسب ضخمة تنتظر العراق
اقتصاد
2025-12-19 | 08:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
حذر الباحث الاقتصادي، علي كريم إذهيب، اليوم الجمعة، من تداعيات جيوسياسية مرتقبة قد تشعل أسواق
الطاقة العالمية
، مشيراً إلى أن أي مواجهة أميركية – فنزويلية محتملة ستلقي بظلالها مباشرة على الاقتصاد العراقي، بين "وفرة مالية" مرتقبة و"قيود إنتاجية" صارمة.
أوضح إذهيب، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "التوترات في الدول النفطية عادة ما تترجم سريعاً إلى ارتفاع في الأسعار نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات، متوقعاً أنه في حال فرض حصار نفطي شامل على
كاراكاس
أو اندلاع مواجهة عسكرية، فإن السوق العالمي قد يفقد ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً".
هذا الفقدان المفاجئ للإمدادات، وبحسب إذهيب، قد يدفع أسعار النفط للقفز بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل الواحد، مدفوعاً بردود فعل الأسواق والمضاربات المالية العالمية.
وعن تأثير ذلك على الداخل العراقي، أكد إذهيب أن "
العراق
سيكون في مقدمة المستفيدين من هذا الارتفاع، حيث أن كل دولار واحد زيادة في سعر البرميل يضيف مئات الملايين من الدولارات سنوياً إلى
الخزينة
العامة"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة تساهم في تقليص العجز المالي المزمن أو حتى تحقيق فائض في الموازنة إذا ما استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة".
ورغم هذه التوقعات المتفائلة بالإيرادات، لفت إذهيب إلى وجود "حائط صد" يمنع العراق من الاستفادة القصوى، يتمثل في: "قيود أوبك+ إذ ان العراق يلتزم بحصص إنتاج محددة يمنعه من زيادة كميات التصدير لتعويض النقص العالمي، فضلاً عن الضغوط الدولية إذ ان العراق يواجه ضغوطاً مستمرة داخل المنظمة للالتزام الصارم بالتخفيضات، رغم حاجته الماسة للسيولة النقدية لتسيير مشاريع الدولة ورواتب الموظفين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
أسعار النفط تتراجع وتخسر مكاسب الأسبوع الماضي
00:42 | 2025-11-17
إيران تدين الإجراء الأمريكي بإغلاق الأجواء الفنزويلية
16:42 | 2025-11-29
النفط يتلقى مكاسب جديدة بعد ايقاف اوبك+ زيادات ما بعد ديسمبر
00:24 | 2025-11-03
النفط
العراقي
الطاقة العالمية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخزينة
كاراكاس
العراق
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
57.25%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
19.52%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
14.28%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
8.95%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
اخترنا لك
خبير اقتصادي يوضح حول تأمين الرواتب بعد انخفاض أسعار النفط
06:39 | 2025-12-19
"أصوات وردية توهم المواطنين".. خبير يكشف عن 5 حقائق تهدد النظام الاقتصادي في العراق
05:52 | 2025-12-19
زيادات ٌ قاسية ٌ على فواتيرِ الكهرباءِ في الأنبار... ومحال تجارية في الانبار تغلق ابوابها!
03:37 | 2025-12-19
الذهب يسجّل أعلى مستوى له في تاريخه
12:41 | 2025-12-18
حصار النفط الفنزويلي يربك الأسواق.. العراق وكندا أبرز المستفيدين
07:13 | 2025-12-18
السوداني يوجه بإعادة هيكلة جميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق
04:52 | 2025-12-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.