الحرب الامريكية – الفنزويلية المحتملة.. إذهيب يتوقع طفرة بأسعار النفط ومكاسب ضخمة تنتظر العراق

أوضح إذهيب، في بيان ورد لـ ، أن "التوترات في الدول النفطية عادة ما تترجم سريعاً إلى ارتفاع في الأسعار نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات، متوقعاً أنه في حال فرض حصار نفطي شامل على أو اندلاع مواجهة عسكرية، فإن السوق العالمي قد يفقد ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً".هذا الفقدان المفاجئ للإمدادات، وبحسب إذهيب، قد يدفع أسعار النفط للقفز بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل الواحد، مدفوعاً بردود فعل الأسواق والمضاربات المالية العالمية.وعن تأثير ذلك على الداخل العراقي، أكد إذهيب أن " سيكون في مقدمة المستفيدين من هذا الارتفاع، حيث أن كل دولار واحد زيادة في سعر البرميل يضيف مئات الملايين من الدولارات سنوياً إلى العامة"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة تساهم في تقليص العجز المالي المزمن أو حتى تحقيق فائض في الموازنة إذا ما استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة".ورغم هذه التوقعات المتفائلة بالإيرادات، لفت إذهيب إلى وجود "حائط صد" يمنع العراق من الاستفادة القصوى، يتمثل في: "قيود أوبك+ إذ ان العراق يلتزم بحصص إنتاج محددة يمنعه من زيادة كميات التصدير لتعويض النقص العالمي، فضلاً عن الضغوط الدولية إذ ان العراق يواجه ضغوطاً مستمرة داخل المنظمة للالتزام الصارم بالتخفيضات، رغم حاجته الماسة للسيولة النقدية لتسيير مشاريع الدولة ورواتب الموظفين".