فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
ذروة قياسية للفضة ومكاسب أسبوعية للذهب.. تفاصيل الاسواق الآمنة
اقتصاد
2025-12-19 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
45 شوهد
قفزت الفضة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الجمعة مدعومة بالطلب على الاستثمار وشح المعروض، في حين سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بتزايد التوقعات بخفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 67.14 دولار للأونصة، منهية الأسبوع بارتفاع 8.4% بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 67.45 دولار خلال الجلسة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4347.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1917 بتوقيت غرينتش، وسجل مكاسب أسبوعية 1.1%.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 4387.3 دولار.
وقال
مايكل
ماتوسيك كبير المتعاملين في يو.إس. جلوبال إنفستورز "(الذهب والفضة) مترابطان بشكل كبير وعادة ما يقود الذهب (المكاسب) ولكن في الشهرين الماضيين، رأينا الفضة هي التي تقود (الارتفاع).
لذا، مثلما رأيتم انتشارا بهذا الاتساع، فسيبدأ الناس في تفضيل الذهب والعمل على تضييق الفارق على المدى القصير".
وقفزت الفضة 132% منذ بداية العام، ومتفوقة حتى الآن على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً 65%، مدعومة بقوة الطلب على الاستثمار والقيود على الإمدادات.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة
ارتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1%.
وعلى نحو منفصل، أفادت
وزارة العمل
الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وتشير بيانات مجموعة بورصات
لندن
إلى أن المتعاملين لا يزالون يراهنون على خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة في العام المقبل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 3.1% إلى 1975.51 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في أكثر من 17 عاماً الخميس.
وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1709.75 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته في ثلاث سنوات تقريبا في وقت سابق من الجلسة. وحقق البلاتين والبلاديوم مكاسب أسبوعية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
