النفط يستعيد "خمس" خسائره الأسبوعية ويرتفع 1%

وارتفعت 65 سنتا أو 1% إلى 60.47 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 56.66 دولار للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان واحدا بالمئة بعد هبوطهما بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.