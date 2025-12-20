الصفحة الرئيسية
مرصد عراقي يحذر من اقدام الحكومة على هذه الخطوة
اقتصاد
2025-12-20 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
737 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
أعلن مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، أن احتياطي
العراق
من الذهب بلغت قيمته نحو 23 ملياراً و64 مليون دولار، محذرا من التصرف به لحل ازمة العجز المالي الذي يشهده البلاد.
وقال المرصد في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
العراق
اشترى خلال عام 2025 نحو 8.2 طن من الذهب، ما رفع إجمالي احتياطيه إلى 170.9 طن"، مبينًا أن "هذه الزيادة توزعت بواقع طن واحد في شهر آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، و2.5 طن في آب".
وأوضح أن "إجمالي احتياطي العراق البالغ 170.9 طن يعادل حالياً 23 ملياراً و64 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه قيمة الاحتياطي الذهبي في تاريخ العراق".
وعزا المرصد الارتفاع الكبير في قيمة الاحتياطي إلى "صعود أسعار الذهب عالمياً، وليس إلى حجم الكميات التي جرى شراؤها خلال عام 2025، التي شكلت 64% منذ بداية العام الحالي".
وحذّر "من أي تلاعب باحتياطي الذهب لسد العجز ، سواء ببيع جزء منه أو إخضاعه لاستثمارات عالية المخاطر"، مؤكدًا أنه "أصل سيادي مخصص للاستقرار المالي وليس لتحقيق إيرادات آنية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مرصد عراقي يحذر من امر خطير: المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً
04:50 | 2025-12-19
مرصد اقتصادي عراقي: 27 مليار دينار صرفيات رئاسة الجمهورية خلال 7 أشهر
06:22 | 2025-10-21
مرصد عراقي: العجز المالي يتجاوز 12 تريليون دينار والإيرادات غير النفطية تسجل قفزة نوعية
03:51 | 2025-10-04
مرصد اقتصادي عراقي: تصدير نفط كردستان يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يومياً
04:36 | 2025-09-27
مرصد
ذهب
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
ليون
يارا
سومر
مالي
