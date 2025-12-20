مرصد عراقي يحذر من اقدام الحكومة على هذه الخطوة

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن " اشترى خلال عام 2025 نحو 8.2 طن من الذهب، ما رفع إجمالي احتياطيه إلى 170.9 طن"، مبينًا أن "هذه الزيادة توزعت بواقع طن واحد في شهر آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، و2.5 طن في آب".وأوضح أن "إجمالي احتياطي العراق البالغ 170.9 طن يعادل حالياً 23 ملياراً و64 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه قيمة الاحتياطي الذهبي في تاريخ العراق".وعزا المرصد الارتفاع الكبير في قيمة الاحتياطي إلى "صعود أسعار الذهب عالمياً، وليس إلى حجم الكميات التي جرى شراؤها خلال عام 2025، التي شكلت 64% منذ بداية العام الحالي".وحذّر "من أي تلاعب باحتياطي الذهب لسد العجز ، سواء ببيع جزء منه أو إخضاعه لاستثمارات عالية المخاطر"، مؤكدًا أنه "أصل سيادي مخصص للاستقرار المالي وليس لتحقيق إيرادات آنية".