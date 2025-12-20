الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار تراجعاً أمام الدينار، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة ، بالتزامن مع إغلاق البورصات.







سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار.